Макрон созвал заседание в связи с терактом в «Крокусе» AFP: Макрон созвал заседание совета по обороне в связи с терактом в «Крокусе»

Фото: Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет агентство France-Presse со ссылкой на канцелярию французского лидера. По данным журналистов, встреча началась в 21.30 мск.

Эммануэль Макрон будет председательствовать в воскресенье вечером в Елисейском дворце на совете обороны по вопросу «теракта в Москве и его последствий», — уточнили в агентстве.

Ранее стало известно, что гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», информировало посольство республики в России. В диппредставительстве выразили соболезнования родным и близким женщины. По информации посольства, погибшей было 46 лет.

Сообщалось, что при теракте в концертном зале погибли 137 человек. Опознать удалось 62 из них. Следователи, работавшие на месте нападения, изъяли вещи, принадлежавшие террористам. Среди них была боевая амуниция, более 500 патронов, 28 магазинов и два автомата Калашникова.

До этого в Сети опубликовали кадры, на которых подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» уезжали с места массовой расправы в Красногорске. Определить маршрут нападавших правоохранителям помогли специалисты по видеонаблюдению.