Макрон сообщил о возможности визита в Москву

Президет Франции Эммануэль Макрон не исключил своего визита в Москву. Об этом он сообщил журналистам в ходе неформальной встречи в коммуне Туркуэн, регион О-де-Франс, перед неформальной встречей министров внутренних дел стран Евросоюза. По мнению французского лидера, поездка может состояться в том числе потому, что она способна помочь найти общее решение ситуации вокруг Украины.

По словам Макрона, возможная поездка в Россию будет зависеть от того, как будут идти переговоры в ближайшие часы.

Я ничего не исключаю, потому что считаю, что роль Франции, особенно во время ее председательства в Совете ЕС, состоит в том, чтобы попытаться найти общее решение, — сказал французский президент, чьи слова цитирует ТАСС.

По словам Макрона, Франция видит своим приоритетом деэскалацию ситуации вокруг Украины. Он рассчитывает найти политическое решение по выходу из кризиса и убеждён в необходимости «продвигаться вперёд на основе минских договорённостей».

Я очень обеспокоен происходящим. Я провел переговоры в последние дни с моими европейскими коллегами, а также несколько раз общался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ближайшие часы я поговорю с президентом США Джо Байденом, — сообщил французский лидер.

28 декабря Путин и Макрон провели телефонные переговоры. Они обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерениях изучить поступившие от США и НАТО ответы на запросы РФ по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.

Ещё один телефонный разговор двух лидеров состоялся 31 января. Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились оперативно договориться о возможности проведения личной встречи.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что очная встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоится в обозримой перспективе.