Макрон сообщил, кого позвал с собой посетить Китай Макрон сообщил о планах посетить Китай в сопровождении главы Еврокомиссии

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах посетить с визитом Китай в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости. Дату визита и его цели французский лидер не уточнил.

Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай, — сказал Макрон.

Макрон ранее заявил, что сейчас не время для диалога с Россией, но в будущем западный мир должен найти силу и смелость для этого. По его словам, без диалога с Россией невозможен мир в Европе, а сама Россия всегда останется частью Европы, в том числе благодаря положению на географической карте.

Французский политик Флориан Филиппо ранее заявил, что если президента Франции Эммануэля Макрона не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. Он подчеркнул, что французский лидер перестал считаться с мнением собственного народа. Он обвинил Макрона в том, что тот «подчиняется американским „ястребам“». Подписчики политика согласились с мнением эксперта и призвали власти страны прекратить поставки оружия Украине.