Макрон «сбежал» от бастующих французских фермеров в Швецию Euractiv: вместо решения проблем французских фермеров Макрон отправился в Швецию

Фото: laudio Bresciani/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press

Макрон «сбежал» от разгневанных французских фермеров в Швецию, отправившись в двухдневный государственный визит вечером 29 января, пишет издание Euractiv. 30 января французский премьер должен принять участие в пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. Как пишет портал, главной темой разговора политиков станут предпринимаемые шаги для укрепления оборонных связей на фоне «возрождающихся угроз на европейском континенте».

Фото тракторов, блокирующих автострады, ведущие во французскую столицу, будут резко контрастировать с пышностью и торжественностью приемов и банкетов, устраиваемых в шведской столице, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Представитель организации Максим Бюизар отметил, что акция продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне.

В январе порядка 250 французских фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии. Они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.