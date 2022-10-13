Макрон разрешил Зеленскому звонить на WhatsApp

Фото: Peter Kneffel/dpa/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, что имеет со многими мировыми лидерами хорошие отношения на человеческом уровне. В качестве примера он привел французского лидера Эммануэля Макрона, разрешившего украинскому политику звонить ему на WhatsApp.

У меня действительно были близкие отношения с [экс-премьером Британии] Борисом Джонсоном, [президентом Польши Анджеем] Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, «ты мне звони на WhatsApp». И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что много занимается микроменеджментом, поэтому должен принимать решения крайне быстро. По его словам, «в этой тактике важно, кто с тобой», поскольку «быстрые поставки» и «политически собраться» предполагает не обычную дипломатию, а «айфон-дипломатию». По мнению Зеленского, такого «близко не было в мире», ведь он «просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры».

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявление поинтересовалась о том, как проходят звонки. В своем Telegram-канале она написала: «С видео, я надеюсь?».

Ранее президент Украины договорился с канцлером Германии Олафом Шольцев и президентом Франции о проведении срочной встречи «Большой семерки». Как сообщил глава офиса президента Андрей Ермак, на встрече, назначенной на 11 октября, речь пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины.