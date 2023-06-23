Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным, если тот ему сам позвонит, поскольку Париж «всегда был» посредником. При этом интервью телеканалу France 24 он отметил, что сам набирать номер главы государства не будет, поскольку не имеет на это причин.

Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому. <...> Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником, — сказал Макрон.