Макрон объяснил, почему Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Украина в обычных условиях не смогла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Евросоюз, признал французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFM. Он отметил, что обычно процесс признания кандидатом длится не один год, тому есть примеры в мире.

Статус кандидата подразумевает процесс, который длится годами, примером может послужить Сербия. Это лишь глава в переговорах. Мы это делаем, потому что идут военные действия, и считаем, что это было бы правильно, — заявил он.

Ранее Макрон рассказал, что западные страны договорились о том, чтобы не поставлять на Украину некоторые виды вооружения. В частности, речь идет о танках и штурмовых самолетах. Примечательно, что такое заявление Макрон сделал во время своего визита в Киев, в ходе общения с местными журналистами. Он подчеркнул, что все поставки призваны только помочь Украине обороняться, это официальная позиция партнеров по НАТО.