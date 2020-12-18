Макрон рассказал о течении COVID-19

17 декабря Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Главе государства был сделан тест RTPCR, проводимый при появлении первых симптомов. Ближайшую неделю Макрон проведёт на самоизоляции. Работать президент будет в дистанционном режиме.
Кроме лидера на самоизоляцию ушла его жена Брижит, а также председатель Национального собрания Пятой республики Ришар Ферран. Тест супруги политика показал отрицательный результат, но она будет работать из дома до получения результатов повторного анализа, писал NEWS.ru.