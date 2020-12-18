Макрон рассказал о течении COVID-19

https://static.news.ru/photo/ca0baf48-414f-11eb-8476-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом.

Я хочу вас успокоить, у меня всё хорошо. У меня те же симптомы, что и вчера, то есть усталость и головная боль, — сказал он в обращении, опубликованном в Twitter.

Политик пообещал рассказывать гражданам о течении у него болезни. Также он выразил благодарность за сообщения со словами поддержки, солидарности и симпатии.

Глава государства отметил, что продолжает работать, но медленнее, чем раньше.

17 декабря Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Главе государства был сделан тест RTPCR, проводимый при появлении первых симптомов. Ближайшую неделю Макрон проведёт на самоизоляции. Работать президент будет в дистанционном режиме.

Кроме лидера на самоизоляцию ушла его жена Брижит, а также председатель Национального собрания Пятой республики Ришар Ферран. Тест супруги политика показал отрицательный результат, но она будет работать из дома до получения результатов повторного анализа, писал NEWS.ru.