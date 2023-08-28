Макрон назвал способ завершить конфликт на Украине Макрон: Украине нужен устойчивый мир с соблюдением международного права

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Конфликт на Украине может закончиться, если там установить устойчивый мир с соблюдением суверенитета этой страны и международного права, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на ежегодной конференции послов страны. По его словам, которые приводит ТАСС, Париж продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву и посодействует восстановлению Украины.

Мир на Украине не может быть лишь прекращением огня, подтверждающим фактическое положение дел. В таком случае это означало бы подготовку к новой войне. Это [должен быть] устойчивый мир с соблюдением украинского суверенитета и международного права, — сказал Макрон.

Ранее он заявил, что после завершения украинского конфликта в ЕС должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений. Макрон считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран Европы. Он напомнил о своих заявлениях от 2019 года, когда говорил, что «Европа стала объектом, а не субъектом мировой политики» в контексте соглашений о ракетах средней и меньшей дальности и о стратегических вооружениях между РФ и США.

По словам Макрона, из-за приостановки соблюдения соглашений, которые европейские cтраны не подписывали, Европа оказалась между двух огней без возмoжности влиять на происходящее. Он также призвал к усилению технологической автономии Европы и укреплению ее независимости в плане обеспечения безопасности.