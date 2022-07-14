Макрон рассказал, как хочет остановить конфликт на Украине Макрон: Франция хочет остановить конфликт на Украине без прямого вмешательства

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Эммануэль Макрон

Франция хотела бы остановить конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает France24. Он также добавил, что Франция не хочет, чтобы украинская ситуация переросла в мировой войну.

Мы должны быть готовыми к тому, что конфликт на Украине будет длиться долго. Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить конфликт, не ввязываясь в него. Мы не хотим новую мировую войну, — сказал Макрон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что на текущий момент Запад делает ставку на продолжение войны. Он подчеркнул, что Вашингтон манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение. По словам Пескова, Кремль сохраняет уверенность в том, что в сознании западных лидеров со временем возобладает здравый смысл и они согласятся на возобновление переговоров между Россией и Украиной.