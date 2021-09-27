Макрон рассказал, как AUKUS повлияет на стратегию в Тихоокеанском регионе

Военное партнёрство AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии никак не повлияет на стратегию Парижа в зоне Индийского и Тихого океанов. Франция остаётся океанической державой. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Его слова приводит ТАСС.

Макрон упомянул недавний разговор с президентом США Джо Байденом. Он напомнил, что Франция является индо-тихоокеанской державой.

В разговоре с Байденом я уже говорил, что австралийское соглашение не меняет стратегии Франции в индо-тихоокеанском пространстве, — сказал Макрон.

Он добавил, что в октябре у него запланирован новый разговор с главой Белого дома. Политики вернутся к обсуждению дальнейших взаимоотношений двух стран.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее Байден и Макрон провели телефонные переговоры и решили начать процесс обстоятельных двусторонних консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия между США и Францией. Макрон решил, что посол республики, ранее отозванный из-за разногласий с США, вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Американский лидер, в свою очередь, подтвердил стратегическую важность участия Франции и других европейских стран в Индо-Тихоокеанском регионе.