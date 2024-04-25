Макрон рассказал, к чему ЕС нужно быть готовым после украинского конфликта Макрон: Европе нужно быть готовой к выстраиванию отношений с Россией

Странам Евросоюза следует быть готовым к тому, что с Россией нужно будет выстраивать отношения после завершения конфликта на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС. Глава государства уверен, что в этом деле Европе поможет система безопасности.

Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией, — сказал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата, пожелавшего остаться анонимным, сообщил, что Эмманюэль Макрон переоценивает собственное влияние на ход украинского конфликта. В статье издание отмечается, что французский лидер пытается почву для более надежной европейской обороны и заручиться поддержкой Киева. Однако для этого ему нужно не только добиться результатов, но и убедить избирателей проголосовать за него.

До этого Макрон заявил, что в Европе есть общее мнение по вопросу санкций в отношении России — все они, по его словам, выступают за усиление ограничений, в том числе за введение новых мер, способствующие борьбе по обходу санкций. Президент Франции добавил, что главной задачей ЕС остается Украина и, в частности, обеспечение ее вооружениями и боеприпасами.