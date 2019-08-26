Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия необходима странам Запада для построения в Европе новой архитектуры безопасности и доверия.
Партнёрство с Россией необходимо нам для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, — сказал французский лидер, выступая на совещании послов в Елисейском дворце.
Макрон подчеркнул, что отталкивание РФ от европейских государств было бы «огромной стратегической ошибкой», сообщает
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@EmmanuelMacronà la Conférence des Ambassadeurs. #ConfAmbass https://t.co/kkSN62ACzG August 27, 2019
Как писал News.ru, Макрон отметил, что эпоха западного доминирования в мире заканчивается. По его словам, это связано с геополитическими изменениями, в частности укреплением позиций России и Китая.