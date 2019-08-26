https://static.news.ru/photo/46903862-c8c1-11e9-b58e-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия необходима странам Запада для построения в Европе новой архитектуры безопасности и доверия.

Партнёрство с Россией необходимо нам для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, — сказал французский лидер, выступая на совещании послов в Елисейском дворце.

Макрон подчеркнул, что отталкивание РФ от европейских государств было бы «огромной стратегической ошибкой», сообщает ТАСС .

Как писал News.ru, Макрон отметил, что эпоха западного доминирования в мире заканчивается. По его словам, это связано с геополитическими изменениями, в частности укреплением позиций России и Китая.