Макрон рассказал, что ждет Францию зимой Глава Франции Макрон заверил, что с газом в стране зимой все будет хорошо

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Эммануэль Макрон

Во Франции будет все в порядке с газом предстоящей зимой, уверен президент страны Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС. По его словам, поставки диверсифицированы, хранилища заполнены более чем на 90%.

Мы диверсифицировали поставки газа, скоро у нас появится новый газовый терминал в Гавре, мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90%. Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой, — сказал он.

Ранее депутат французского парламента Лоран Жакобелли выразил мнение, что Франции необходимо отменить санкции против России, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис. По его словам, у РФ, несмотря на ограничения, дела обстоят «не так уж плохо» — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают за электроэнергию.

Ранее Макрон в ходе заседания Совета министров Франции объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий.