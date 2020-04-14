Макрон рассчитывает на поддержку Путина в глобальном прекращении огня

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В итальянском Палермо нарушители карантина устроили вечеринку на крыше многоэтажного дома: они делали барбекю, танцевали и слушали музыку. Когда к ним на вертолёте подлетели полицейские, чтобы напомнить о необходимости самоизоляции, нарушители запустили фейерверки в сторону воздушного судна.

Карабинерам удалось разогнать людей, многим из которых были выписаны штрафы, в том числе за нарушение правил безопасности: на крышу, где нет защитных ограждений, местные жители привели с собой малолетних детей,...