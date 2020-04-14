Макрон рассчитывает на поддержку Путина в глобальном прекращении огня

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на поддержку российского лидера Владимира Путина в инициативе по глобальному прекращению огня. Об этом он заявил в интервью журналистам.
Я говорил с Путиным об этом изначально, когда выступил с этой инициативой. С того времени, как я получил твёрдое подтверждение от других лидеров, я не разговаривал с ним. Теперь я надеюсь сделать это в ближайшие несколько часов, — сказал Макрон.
Французский лидер отметил, что своё согласие уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Когда такое согласие даст Путин, мы сможем провести такую общую видеоконференцию и таким образом распространить этот призыв торжественно, решительно и эффективно, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о заявлении папы римского Франциска. Он пожелал, чтобы Христос «пролил мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня».
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