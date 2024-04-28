Макрон раскрыл, когда Украина получит новую партию оружия от Запада Макрон: Украина получит новую партию оружия от Запада в ближайшие месяцы

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Эммануэль Макрон

Новые поставки вооружения Киеву со стороны США, Германии и Франции позволят Вооруженным силам Украины более эффективно сопротивляться, заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с молодежью. По его словам, которые приводит портал DNA, военная помощь будет передана ВСУ в ближайшие месяцы. Макрон добавил, что специальная военная операция России может завершиться только при установлении долгосрочного мира, основанного на уважении международного права и прав народов.

Я надеюсь, что, учитывая то, что мы сейчас доставляем — США, немцы, мы — в ближайшие месяцы, украинцы смогут оказать большее сопротивление. Единственный выход из [этого конфликта] — это прочный мир, который уважает международное право, права народов, — сказал Макрон.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон будет оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности еще на протяжении шести лет. По его словам, общий объем выделяемой Украине военной помощи составит $15 млрд. Он напомнил, что Великобритания была первой страной, которая предоставила украинским властям гарантии безопасности.

До этого Минобороны Испании сообщило об отправке в Киев ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме этого, ВСУ получили бронеавтомобили и танки Leopard. По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, в ближайшие месяцы на Украину также отправят легкие и тяжелые пулеметы, бронемашины и гаубицы.