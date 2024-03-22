Я создал стратегическую двусмысленность, и все больше стран ее поддерживают... И мы более не говорим, что мы просто будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, мы официально говорим, что будем поддерживать ее так интенсивно, как будет необходимо, что означает, что мы готовы ответить на любые атаки, которые проведет Россия, — заявил Макрон.