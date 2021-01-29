Макрон раскритиковал внешнюю политику Лондона

https://static.news.ru/photo/503a47a8-6362-11eb-83fe-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками. По его словам, Лондон не может быть и новым Сингапуром, и лучшим союзником США, ЕС.

У меня сложилось впечатление, что руководство страны продвигало все эти модели [населению]. Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам [ЕС] нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам, — цитирует Макрона Guardian.

Глава Пятой республики также заметил, что нельзя быть «наполовину беременной», поэтому у Британии и ЕС общая судьба.

Мы остаёмся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей, — пояснил французский лидер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию может заблокировать Евросоюз. Причиной этого является дефицит препаратов. По данным издания Independent, в чьем распоряжении оказалось письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, «вакцинное противостояние» инициирует, в частности, компания AstraZeneca, которая блокирует поставки в Евросоюз.