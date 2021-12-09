Макрон проведёт переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении пообщаться со своими коллегами из РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Предполагается, что переговоры пройдут на следующей неделе. Речь будет идти о ситуации в Донбассе. О своих намерениях французский лидер сообщил на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Наше желание — в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с которым я проведу переговоры на следующей неделе, — перезапустить этот формат и политический процесс, — сказал Макрон.

Он также отметил, что ЕС и США хотят поддержать Украину «в обеспечении её безопасности», а затем создать все необходимые условия для мирного урегулирования конфликта на востоке страны.

Также Евросоюз и Штаты, по словам Макрона, выступают за «требовательный диалог с Россией». По мнению французского лидера, такой диалог позволит «выстроить новое решение» и запустит процесс, защищающий суверенитет Украины и восстанавливающий порядок в регионе и стабильность на всём континенте.

Ранее Макрон выразил надежду на то, что прошедшие переговоры между лидерами США и РФ позволят снизить напряжённость в отношениях между Москвой и странами Запада.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.