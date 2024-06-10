Макрон проигрывает и идет ва-банк: может ли Франция стать другом России?

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В ответ на успех «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла на выборах в Европейский парламент президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить нижнюю палату Национального собрания Франции и провести досрочные выборы 30 июня. Иными словами, он решил сделать ставку на внезапность, чтобы спасти себя от краха. Хотя очевидно, что этот шаг готовился заранее, поскольку неуспех партии Макрона был легко предсказуем.

Надежда Макрона на французский консерватизм

На что Макрон надеется? Прежде всего на консервативную часть Франции, которая испугается итогов выборов в Европарламент. Одно дело — обсуждать перспективы прихода к власти крайне правых, а другое — напрямую столкнуться с этим. Не исключено, что маятник опять качнется. И благонамеренные месье Дюпоны, средние французы, решат, что стране все-таки нужен политический баланс.

Тем более что атаки на Марин Ле Пен уже годами отработаны. Неудивительно, что на двух последних президентских выборах ее выход во второй тур всегда рассматривался как гарантия победы центриста или социалиста. Поскольку на финише именно против нее, «экстремистки», объединялись остальные политические силы с их активистами и пропагандистскими аппаратами.

В принципе, такая картина может повториться и на парламентских выборах. Дело в том, что для избрания в первом туре кандидату в Национальное собрание необходимо сразу получить более 50% голосов. А учитывая, что партий во Франции с избытком и претендентов-конкурентов в каждом округе множество, то такой успех обычно сопутствует единицам, самым популярным политическим персонажам.

Французские игры второго тура

А потому два лидера на первом этапе продолжают борьбу во втором туре. И тут, как мы уже заметили, начинают складываться временные конъюнктурные союзы. Партии начинают дружить против кого-то одного. В прежние времена так и объединялись против «Национального фронта» Ле Пен. А потому даже относительная победа в первом туре не гарантировала кандидатам общего успеха.

За последние годы, правда, многое изменилось. У французского «Национального фронта» произошел партийный ребрендинг, теперь это «мягкая» партия. Ныне во главе уже «Национального объединения» молодой и харизматичный Жордан Барделла, который не скрывает своих премьерских амбиций.

Но приемы против правых на этих выборах будут все те же. Причем они будут усилены обвинениями против персонально Марин Ле Пен в связях с Москвой. Вспомнят ей лишний раз и кредит, полученный в некоем чешском банке при посредничестве русских.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Марин Ле Пен

Сыграет ли президентская ставка

Так что, Эммануэль Макрон делает ставку на политические традиции. Ведь выборы в Европарламент прошли в один тур. А на парламентских выборах раскрываются традиционные возможности для теневых межпартийных договорняков. Мы вас поддержим против кандидата «Национального объединения» тут, а вы нашего против них же — там.

Но сработает ли такая стратегия на этот раз, учитывая, что престиж Макрона сильно упал? Как говорится, будем наблюдать. Во всяком случае, настроения французского общества будут более понятны.

А может ли Россия выиграть от выборов во Франции? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Но то, что нам стоит болеть за Марин Ле Пен — это без сомнения. Ведь пока она рассуждает гораздо более здраво, чем Макрон, который готов пожертвовать французами ради своей политической карьеры и отправить их умирать на Украину.

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