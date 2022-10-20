Макрон продолжит диалог с Россией по ситуации на Украине Макрон: Франция продолжит диалог с Россией, чтобы ограничить ядерные угрозы

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Эммануэль Макрон

Франция намерена продолжать вести диалог с Россией по ситуации на Украине, заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает РИА Новости. По его словам, Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать

Как сообщает агентство, Макрон намерен продолжить «требовательный диалог с Россией», в том числе, чтобы «восстановить диалог, чтобы ограничить возможные ядерные угрозы и дестабилизацию региона».

Ранее Макрон заявил, что продолжит телефонное общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также призвал президента РФ вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Также Макрон ранее в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к Российской Федерации. Глава Франции подчеркнул, что Париж будет помогать Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности.