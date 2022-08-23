«Никакого компромисса»: Макрон призвал Запад не поддаваться России Макрон призвал Запад отказаться от компромиссов с Россией

Фото: IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-саммита «Крымская платформа». По словам президента, Россия уже сделала свой выбор, «несмотря на принятые на себя обязательства».

Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара, — сказал Макрон.

Он также заверил Украину в долгосрочной поддержке.

Немецкий канцлер Олаф Шольц на саммите заявил, что Запад никогда не признает присоединения к России украинских территорий. По его словам, западные страны продолжат жесткий курс в отношении России и будут и дальше оказывать военную и денежную помощь Украине.

Не намерены признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в подконтрольных ВС РФ регионах Украины и США. В том случае, если данные территории будут присоединены к России, Белый дом оперативно введет «жесткие» санкции в отношении России, пообещал представитель администрации американского президента.