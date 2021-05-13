Макрон призвал вывести войска Азербайджана с территории Армении

https://static.news.ru/photo/9f30e952-9a0f-11e9-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

О необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении заявил в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводятся в коммюнике Елисейского дворца.

В Елисейском дворце сообщили , что президент Франции напомнил о приверженности республики территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с её территории.

На урегулирование ситуации на границе двух стран Франция рассчитывает при помощи СБ ООН.

Ранее Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

В ответ на это в МИД Азербайджана заявили, что согласно трёхстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях своей страны в районах Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия.