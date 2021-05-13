Макрон призвал вывести войска Азербайджана с территории Армении

О необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении заявил в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводятся в коммюнике Елисейского дворца.
В Елисейском дворце
На урегулирование ситуации на границе двух стран Франция рассчитывает при помощи СБ ООН.
Ранее Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.
В ответ на это в МИД Азербайджана заявили, что согласно трёхстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях своей страны в районах Лачинского и Кельбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия.