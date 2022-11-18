Макрон призвал страны АТЭС убедить РФ вернуться к переговорам с Украиной

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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим странам с призывом убедить Россию «уважать мировой правопорядок» и вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине, передает РИА Новости. Французский лидер также заявил, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы времени.

Помогите нам донести это сообщение до России, — сказал Макрон.

По его словам, Франция занимается не только поддержкой Украины, она продолжит плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что конфликт на Украине влечет серьезную дестабилизацию. При этом Макрон заявил, что считает полезной способность Китая «оказывать давление» на Россию.

Ранее Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. В эфире радиостанции France Inter он призвал как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.