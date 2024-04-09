Макрон призвал Сербию к большему сотрудничеству с ЕС Макрон: Сербия должна более тесно согласовывать с ЕС вопросы внешней политики

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербии следует более тесно сотрудничать с Евросоюзом в области внешней политики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем. По его словам, Белграду не стоит сомневаться, что будущее страны связано с ЕС.

Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, — привели слова Макрона на странице Елисейского дворца в соцсети Twitter (X).

Французский лидер назвал нынешний период с учетом продолжающегося конфликта на Украине «эрой стремления к воссоединению нашей Европы». Интеграция Сербии в ЕС отвечает интересам европейских стран, констатировал Макрон.

Ранее депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал французского лидера встать во главе войск республики на Украине. По его словам у политика появился шанс «поступить по-мужски». В то же время парламентарий призвал народ Франции повлиять на власти и не допустить «кровопролития». Президент Украины уже «уничтожил здоровое мужское население Украины», обратил внимание Шеремет.