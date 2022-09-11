Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина как можно быстрее прекратить спецоперацию на Украине. Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров глав государств.

Он осудил продолжение российской военной операции на Украине и напомнил о своем требовании ее скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, — говорится в сообщении.

Владимир Путин 11 сентября впервые с августа созвонился с французским президентом. Он рассказал Макрону об атаках ВСУ на ЗАЭС и призвал французского коллегу повлиять на Киев для того, чтобы прекратить обстрелы станции.

Макрон после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МАГАТэ Рафаэлем Гросси призвал обеспечить безопасность Запорожской АЭС и пообещал поддерживать дальнейшие контакты.

Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон в ближайшие дни снова созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС. Также он рассчитывает поддерживать контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.