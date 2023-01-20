Макрон призвал готовиться к проведению масштабной операции в рамках НАТО

Фото: Senior Airman Blake Wiles/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал готовиться к гибридной войне и угрозам терроризма, трансляция его обращения была доступна в Twitter-аккаунте Елисейского дворца. По мнению французского лидера, страна должна быть готова к разного рода нападениям. При этом он подчеркнул, что французская армия способна отразить разного рода атаки.

Мы должны быть в состоянии действовать с европейцами в рамках НАТО или вне альянса и при необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию. <...> У Франции есть и будут армии, готовые к вызовам века, — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что в программу бюджета на 2024–2030 года на армию будет выделено €413 млрд. Для сравнения, в предыдущие шесть лет на армию из бюджета было выделено €295 млрд.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается быстро менять свою ядерную доктрину, но ее установки сопоставляются с положениями, принятыми в США. Он добавил, что отечественные эксперты анализируют доктринальные установки других стран в том числе с учетом развития общей ситуации.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что РФ вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. По его словам, это будет сделано, если на Россию и ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений, а также при агрессии с использованием обычного оружия, если речь идет об угрозе существованию государства.