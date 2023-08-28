Макрон призвал Европу вооружаться Макрон призвал Европу заключить новые договоры в сфере вооружений

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

После завершения украинского конфликта в ЕС должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности стран Европы, передает ТАСС.

Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами этих будущих соглашений, — заявил Макрон.

Он напомнил о своих заявлениях от 2019 года, когда говорил, что «Европа стала объектом, а не субъектом мировой политики» в контексте соглашений о ракетах средней и меньшей дальности и о стратегических вооружениях между РФ и США. По его словам, из-за приостановки соблюдения соглашений, которые европейские cтраны не подписывали, Европа оказалась между двух огней без возмoжности влиять на происходящее.

Макрон также призвал к усилению технологической автономии Европы и укреплению ее независимости в плане обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители вооружения активно начали перемещать свои производственные мощности в Японию. Причиной называется возможное решение по увеличению оборонного бюджета со стороны Токио. В Министерстве обороны Японии сообщили, что в следующем году планируется запросить оборонный бюджет в размере $48,92 млрд. Это станет рекордом для азиатской страны.