Макрон призвал Европу самой развивать отношения с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отсутствие диалога между Европой и РФ по вопросам разоружения было ошибкой.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. По его словам, раньше европейские страны всегда «делегировали структурирование» отношений с Москвой НАТО.
Сейчас мы подошли к такому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения, — заявил Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что это не будет означать отказа от трансатлантических связей. Однако прямое укрепление отношений с Россией «позволит Европе самостоятельно продвигаться» в этом вопросе. Кроме того, президент назвал ошибкой отсутствие диалога между европейскими странами и РФ по вопросам разоружения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что французский президент Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия.
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