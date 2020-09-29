Макрон призвал Европу самой развивать отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/ed40709e-02f6-11eb-b147-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отсутствие диалога между Европой и РФ по вопросам разоружения было ошибкой.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. По его словам, раньше европейские страны всегда «делегировали структурирование» отношений с Москвой НАТО.

Сейчас мы подошли к такому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения, — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что это не будет означать отказа от трансатлантических связей. Однако прямое укрепление отношений с Россией «позволит Европе самостоятельно продвигаться» в этом вопросе. Кроме того, президент назвал ошибкой отсутствие диалога между европейскими странами и РФ по вопросам разоружения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что французский президент Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия.