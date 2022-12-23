Макрон призвал Алиева обеспечить движение по Лачинскому коридору

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить свободное передвижение между Карабахом и Арменией. Он также заявил об обеспокоенности из-за возобновления напряженности в регионе, сообщает AFP.

В ходе телефонных переговоров Макрон сообщил Алиеву о сильной обеспокоенности в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе и призвал разрешить свободное передвижение по всей протяженности Лачинского коридора, — подчеркивается в публикации.

Минобороны РФ ранее утверждало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала единственную автотрассу, которая связывает Карабахский экономический регион Азербайджана с Арменией.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. По его словам, азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.