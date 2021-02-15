Макрон присвоил Световой звание кавалера ордена Почётного легиона

https://static.news.ru/photo/11f8b7ce-6fb8-11eb-b3ff-96000091f725_660.jpg Зоя Светова Фото: Ильдар Аллабирдин/facebook.com

Защищающая права человека гражданка России Зоя Светова удостоена звания кавалера французского ордена Почётного легиона. Распоряжение подписал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом Светова сообщила в социальных сетях.

Сегодня из почтового ящика достала важное письмо. Оказывается, еще 23 сентября прошлого года был подписан президентский Указ о присвоении мне звания кавалера ордена Почётного легиона. Весть до Москвы об этом дошла на днях. Вот такое мне утешение. И радость, — написала Светова в Facebook.

Орден Почётного легиона учредили во Франции в 1802 году. Его кавалерами среди россиян уже стали журналист Владимир Познер, дирижёр Владимир Спиваков, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, врач Леонид Рошаль и другие.

Ранее музыкальный продюсер и бизнесмен Владимир Киселёв, которому принадлежит «Русская медиа группа», прокомментировал награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени своего 23-летнего сына Юрия, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, сообщал NEWS.ru.