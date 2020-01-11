https://static.news.ru/photo/8a10e0ae-3479-11ea-a692-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон дал положительный ответ на предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского приехать в Киев. Об этом лидеры двух стран договорились во время телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе украинского президента.

В сообщении указано, что Зеленский договорился с Макроном о привлечении французских экспертов к расшифровке чёрных ящиков самолёта «Международных авиалиний Украины», который по ошибке сбили иранские системы ПВО.

Лидеры двух стран также условились провести трёхсторонние телефонные переговоры с участием Германии.

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных, — указано в сообщении.

Макрон также сообщил Зеленскому о начале «формальной процедуры начала соответствующего международного расследования» в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). При этом стороны отметили, что быстро выяснить причины крушения лайнера под Тегераном удалось благодаря чёткой работе украинских экспертов в Иране и поддержке международного сообщества.

Помимо этого, Макрон и Зеленский обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время Нормандского саммита в Париже 9 декабря.

Украинский Boeing был по ошибке сбит иранской системой ПВО 8 января. Военные Исламской Республики приняли лайнер за вражеский самолёт, который пролетал над военным объектом. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы. Украина отметила важность правдивого и быстрого ответа иранской стороны, но потребовала полного расследования. На борту Boeing были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Как писал NEWS.ru, в ближайшее время парламент Ирана проведёт открытое заседание по катастрофе Boeing.