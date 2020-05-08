Макрон примет участие в церемонии в Париже, посвящённой 75-летию Победы

https://static.news.ru/photo/676ad9f4-0c08-11ea-a38e-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Serge Arnal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже у Триумфальной арки 8 мая в ограниченном кругу пройдёт церемония, посвящённая 75-летию окончания Второй мировой войны. На ней будут присутствовать политические и военные лидеры, а жители Франции из-за пандемии коронавируса смогут увидеть её в телевизионной трансляции.

Наряду с главой республики Эммануэлем Макроном в торжественном мероприятии примут участие его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд, премьер-министр Эдуар Филипп, министр Вооружённых сил Флоранс Парли и мэр Парижа Анн Идальго, передаёт France Presse.

Участники церемонии возложат венок к статуе генерала де Голля. Агентство отмечает, что первоначально Макрон должен был отправиться в Москву, чтобы 9 мая принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых победе в Великой Отечественной войне, однако из-за пандемии коронавируса парад в российской столице был отменён.

7 мая президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили борьбу с коронавирусом. Лидер республики выразил главе России солидарность французского народа по случаю празднования Дня Победы, писал NEWS.ru.