Макрон пригрозил Лукашенко проблемами при участии в конфликте на Украине Макрон: Лукашенко ждут проблемы при участии Минска в конфликте на Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидают проблемы в случае активного участия Минска в конфликте на Украине. Такое заявление в эфире телеканала France 2 сделал французский лидер Эммануэль Макрон. Он также напомнил, что Евросоюз уже вводил санкции против республики, когда власти Белоруссии разрешили разместить на своей территории российских военных.

Если президент Лукашенко решит еще больше посвятить себя украинскому конфликту, он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем, — сказал Макрон.

Ранее стало известно, что Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии. Кроме того, данный шаг является «ответом на действия Польши, которая начала разворачивать воинские соединения на границе с Белоруссией».

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин объяснял, что группировка выполняет сугубо оборонительные задачи.