Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по Украине Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

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Эммануэль Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж в конце этой недели, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. Там отметили, что Макрон постарается убедить Орбана дать свое согласие для вступления Украины в ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса, — говорится в материале.

Орбан ранее заявил, что Будапешт предложил Брюсселю отказаться от переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС на саммите 14–15 декабря. По словам политика, этот вопрос противоречит интересам многих государств Евросоюза.

Премьер-министр объяснил, что обсуждение вступления Украины в Союз не принесет никаких результатов: участники просто ни о чем не договорятся. По мнению Орбана, для начала ЕС следует заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве сроком до 10 лет. Только по истечении этого периода можно поднимать вопрос о принятии Киева в организацию, подчеркнул он.

Похожее мнение ранее высказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он отметил, что Будапешт считает вопрос вступления Украины в ЕС недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях принятия Киева в сообщество.