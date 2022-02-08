Макрон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл 8 февраля в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил в Twitter французский посол на Украине Этьен де Понсен. Вместе с ним прилетел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой.

Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским. Впереди — очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину, — написал посол в Twitter.

Днём ранее Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве пообещал рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. Это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе, но их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.

Макрон также поднял тему нового проекта белорусской конституции. Кроме того, его интересовали слова Лукашенко о размещении на территории республики российского ядерного оружия. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров.