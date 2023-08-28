Макрон предупредил о последствиях расширения БРИКС Макрон: расширение БРИКС может спровоцировать фрагментацию мира

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Эммануэль Макрон

Расширение БРИКС рискует обернуться установлением альтернативного мирового порядка, передает слова президента Франции Эммануэля Макрона Елисейский дворец в официальном аккаунте в Twitter (X). По его словам, также существует возможность «фрагментации мира», которую необходимо избежать.

Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный. Все это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли, — заявил Макрон.

Франция намерена предотвратить перечисленные последствия, отметил глава государства. По его словам, для этого Париж планирует «говорить со всеми партнерами».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что страны НАТО боятся расширения БРИКС, потому что считают, что организация представляет угрозу разбалансировки международных отношений. По его словам, подобные тенденции, напротив, проявляются лишь в деятельности Альянса.

Политик напомнил, как США два года назад созвали саммит народов за демократию. На мероприятие был приглашен довольно странный набор государств, добавил он.