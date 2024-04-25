Макрон предупредил Европу о смертельном риске уже в ближайшие годы Макрон: Европа может обеднеть или погибнуть

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Эммануэль Макрон

Европа столкнется с высокими рисками ослабления уже в ближайшие годы, заявил на выступлении в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFMTV. Французский лидер считает, что Европа может погибнуть.

Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть, — сказал Макрон.

По его словам, риски обеднения Европы также вероятны. Президент Франции призвал разработать новую стратегию развития и обратил внимание на необходимость в стратегической и технологической независимости.

Ранее Макрон говорил, что странам Евросоюза следует быть готовыми к тому, что с Россией нужно будет выстраивать отношения после завершения конфликта на Украине. Глава государства уверен, что в этом деле Европе поможет система безопасности.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата, пожелавшего остаться анонимным, сообщил, что Эммануэль Макрон переоценивает собственное влияние на ход украинского конфликта. В статье издания отмечается, что французский лидер пытается подготовить почву для более надежной европейской обороны и заручиться поддержкой Киева. Однако для этого ему нужно не только добиться результатов, но и убедить избирателей проголосовать за него.