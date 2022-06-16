Четыре страны потребовали дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза Франция, Германия, Италия и Румыния потребовали дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский (слева на право)

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза для Украины, заявил французский президент Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV. Такого же мнения придерживается и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Франция, Германия, Италия и Румыния за «немедленный» статус кандидата в ЕС, — сказал глава государства.

Другое издание, Focus, написало, что такого же мнения придерживается и немецкий канцлер Олаф Шольц. Он заявил, что Украина давно является полноценным членом европейской семьи, а потому нужно предоставить ей и официальный статус.

В четверг, 16 июня, президент Франции, канцлер ФРГ и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.