Макрон постом в Twitter почтил память жертв теракта в Charlie Hebdo

Фото: Lionel Guericolas/ZUMAPRESS/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон посвятил в Twitter (Х) пост памяти жертв теракта в редакции журнала Charlie Hebdo и магазине Hyper Casher. Нападение произошло в 2015 году.

С 7 по 9 января 2015 года Франция стала целью исламистского террора. Совершая нападения на Charlie Hebdo, Hyper Casher и полицейских, террористы пытались уничтожить наши свободы и разделить нас, — написал Макрон.

7 января 2015 года на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo напали братья Саид и Шериф Куаши. В ходе атаки они убили 12 человек и 11 ранили. Через два дня они были ликвидированы французскими силовиками.

Вскоре после этого соратник Куаши Амеди Кулибали убил сотрудницу полиции в Париже, а позже захватил продуктовый магазин Hyper Casher. Во время нападения он застрелил еще четырех человек. Спецподразделения полиции уничтожили Кулибали в ходе штурма.

Ранее группировка «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в Иране, в результате которого погибли более 200 человек. Взрывы были осуществлены двумя террористами-смертниками 3 января.

Согласно обнародованным данным, боевики, которые привели бомбы в действие, носили кодовые имена Омар аль-Муваххид и Сайфулла аль-Муджахид. Их целью были «шиитские многобожники», собравшиеся возле могилы генерала Касема Сулеймани.