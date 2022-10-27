Макрон посоветовал французам больше работать Макрон: для сохранения прежнего уровня жизни французам придется больше работать

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французам для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий в полном объеме придется больше работать. Такие рекомендации глава государства дал в ходе интервью телеканалу France 2, отвечая на вопрос журналистки о том, что следует делать гражданам, обеспокоенным снижением их покупательской способности на фоне высокой инфляции.

Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать... Тех, кто хочет работать больше, мы освободим от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы. Мы продолжим и расширим эту политику. Те, кто хотят работать больше, смогут получать больше, — сказал Макрон.

Он также заявил о необходимости для молодежи раньше начинать трудовую жизнь. В этой связи он сравнил ситуацию во Франции с Германией и подчеркнул, что уровень участия молодежи в стране крайне низок.

Также уровень безработицы во Франции сегодня составляет 7%, в то время как в Германии он меньше 3%. Нам необходимо работать дольше, для чего нам и нужна пенсионная реформа, — заявил Макрон.

Глава государства также подчеркнул необходимость проведения пенсионной реформы. Проект предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году. В ином случае либо придется снизить пенсии, либо увеличить пенсионные отчисления работающих, что скажется на их покупательской способности.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому лидеру Джо Байдену, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса. Макрон призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.