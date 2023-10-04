Макрон посетит Гамбург на фоне напряженности в отношениях с Германией

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 9-10 октября посетит немецкий Гамбург. Там он проведет неформальные встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает AFP. При этом известно о напряженности в отношениях Берлина и Парижа.

Это будет совершенно новый формат франко-германского общения, «уединение» без итоговой декларации или немедленных анонсов, чтобы поразмыслить над вопросами, которые идут дальше, чем текущая повестка, — заявили в окружении французского лидера.

В Гамбурге Макрон планирует покататься с Шольцем на лодках, прогуляться вдоль Эльбы. Кроме того, лидеры поедят выпечку, а также обсудят вопросы средней и долгосрочной повестки.

Президент Франции вместе с 20 министрами съездят на завод Airbus в гамбургском аэропорту. После визита пройдут два рабочих заседания, на которых будут обсуждаться искусственный интеллект и трансформация индустриального общества.

Отмечается, что последний год между Францией и Германией сохраняются напряженные отношения разногласий по главным вопросам, включая оборону и энергетику. Они ухудшились после того, как французское и немецкое правительства перенесли заседания, которые должны были пройти в октябре 2022 года.

Ранее в Нью-Йорке прошла конференция «Деколонизация: тихая революция», в рамках которой подписавшие документ участники потребовали от Франции немедленно начать переговоры по деколонизации. Такое решение было принято на министерском заседании координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.