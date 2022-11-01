Макрон пообещал Зеленскому помощь с ПВО

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция будет помогать Украине в укреплении противовоздушной обороны, пообещал президент республики Эммануэль Макрон в ходе переговоров со своим коллегой Владимиром Зеленским. Также Париж намерен помогать Киеву готовиться к предстоящей зиме в условиях повреждений энергетической инфраструктуры.

Они (президенты — NEWS.ru) обсудили ситуацию на поле боя и украинские попытки контрнаступления. Глава государства подтвердил намерение полностью ускорить мобилизацию Франции с целью усиления военной поддержки Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны, — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержки гражданской устойчивости страны в зимний период. С этой целью в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на территории Украины, а также положение дел на Запорожской АЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Эммануэлю Макрону стоит определиться, действительно ли он выступает за мир или же собирается продолжать финансировать поставки оружия Киеву. Она подчеркнула, что есть «либо мир, переговоры, и тогда посредничество, либо поставки вооружений и бесконечное стимулирование конфликта».