Макрон пообещал Зеленскому поддержать старт диалога о членстве Украины в ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон заверил лидера Украины Владимира Зеленского в том, что поддержит начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз, передает AFP. Как ожидается, главы государств содружества примут решение о запуске соответствующих консультаций на следующей неделе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил Владимиру Зеленскому поддержку Францией начала принятия Украины в ЕС, — говорится в сообщении агентства.

Макрон также приветствовал принятие Верховной радой Украины ряда законопроектов, в том числе касающихся борьбы с коррупцией, национальных меньшинств и реформы судебной системы. Французский лидер отметил, что Киев «демонстрирует намерения выполнить рекомендации Еврокомиссии».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что принятие Украины в состав ЕС нанесет мощный удар по единству стран сообщества и приведет к глубокому внутреннему расколу. По его мнению, это может стать фатальным для Евросоюза. Пушков также указал, что экономические проблемы, с которыми столкнулся ЕС, привели к тому, что его популярность в странах-членах стала падать.