Макрон пообещал помогать Украине наращивать военную мощь Макрон: Франция продолжит наращивать военную помощь Украине в ближайшие недели

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Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с лидерами ФРГ и Польши объявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ранее было сделано все, чтобы помочь Украине в рамках, установленных Европой в начале конфликта. Трансляция выступления Макрона велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Мы нарастили поставки оружия и боеприпасов, бронемашин, а также увеличили логистическую поддержку. Согласно календарю, который я озвучил, мы продолжим это делать в ближайшие недели. <...> Мы все сделали, чтобы помочь Украине в тех рамках, которые мы установили в начале конфликта: ввода санкций против России и помощи Украине в возврате своих территорий, — но никогда не атакуя Россию и избегая любых форм эскалации, — сказал Макрон.

Он добавил, что Украина начала контрнаступление, которое «было тщательно спланировано» и «продлится несколько недель или даже месяцев». По мнению французского лидера, успех в контрнаступлении позволит перейти к переговорам «в хороших условиях», при этом Париж «будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники «решительно настроены на этот счет».

Ранее Макрон заявил, что президент России Владимир Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал военную операцию на Украине. По его словам, сейчас необходимо предоставить Киеву «осязаемые и надежные гарантии безопасности».