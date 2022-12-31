Макрон пообещал поддерживать Украину «до победы» Макрон: Франция будет «неизменно» поддерживать Украину «до победы»

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция будет «неизменно» поддерживать Украину до ее «победы». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении. Оно прозвучало в эфире телеканала BFMTV.

В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу, — сказал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Он подчеркнул, что те, кто не согласен с их предоставлением Москве, предлагают полномасштабную войну. Такой конфликт затронет весь континент.

В свою очередь немецкий канцлер Олаф Шольц в своем новогоднем обращении также заявил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на все последствия, с которыми сталкиваются рядовые немцы.