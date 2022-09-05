Макрон пообещал Германии газ в обмен на электроэнергию

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Германии с поставками газа в случае перебоев, но в обмен на помощь в поставках электроэнергии. Об этом французский президент сообщил на пресс-конференции после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

Германии нужен наш газ, а нам нужна электроэнергия от партнеров в Европе, в том числе от Германии, — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция «проявит солидарность», если зима будет «суровой» и Германии понадобится газ. В частности, для этого потребуется открытие новых газовых терминалов — «нескольких в Германии и одного в Гавре». Германия же, по словам Макрона, в обмен на газ будет поставлять во Францию электричество. Кроме этого президент Франции призвал сократить в стране потребление электричества на 10%, чтобы избежать зимой нормирования потребления. По его словам, жителям и бизнесу нужно снижать количество потребляемых энергоресурсов, включая уменьшение отопления и отказ от кондиционеров.

Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем, — аргументировал свой подход французский лидер.

Макрон сообщил, что уже предпринял все «необходимые меры», чтобы избежать перебоев в электроснабжении, это, в частности, «диверсификация источников производства» и более активное использование возобновляемых источников через атомную энергетику.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа допустила слишком много ошибок, за которые ей придется расплачиваться. По его словам, европейские страны привыкли «жировать» и «комфортно жить», а теперь им придется за это поплатиться «выходом из зоны комфорта».