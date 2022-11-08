Макрон поддержал возобновление переговоров между Россией и Украиной

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров. С таким мнением выступил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конйеренции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте. Его слова приводит РИА Новости. При этом Макрон признал, что в настоящий момент преждевременно говорить о каких-либо условиях таких переговоров.

Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам, — сказал французский лидер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что любые переговоры с Россией могут быть только после вывода ее войск с территории страны. По его словам, Киев никогда не отказывался от переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров Москвы с Киевом о спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой для общения, однако его пока нет из-за шагов украинских коллег.