Макрон поддержал нормализацию отношений Баку и Еревана

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Телефонный разговор глав двух государств состоялся 12 ноября.

Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Там также отметили, что французский лидер приветствовал стабилизирующий эффект гражданской миссии Евросоюза вдоль границы между Азербайджаном и Арменией.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном развитие переговорного процесса между Ереваном и Баку. Общение прошло на полях Парижского форума мира. В этой связи в МИД Франции подчеркнули важность установления мира на долгосрочной основе при полном соблюдении территориальной целостности армянского государства.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.