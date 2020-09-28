Макрон подчеркнул важность сохранения стратегического диалога с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо поддерживать стратегический диалог с Россией.
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой во время своего визита в Литву. По словам французского лидера, этот вопрос является частью двусторонней повестки дня.
У меня была возможность объяснить моему литовскому коллеге смысл инициативы Франции по развитию диалога с Россией, — сказал Макрон.
Он отметил, что один из ключевых элементов этой инициативы — выстраивание «прозрачного, стратегического диалога» с Москвой «без наивности, без уступок». По его словам, это необходимо, так как Россия «является соседней державой»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за скорейшее введение санкций в отношении Минска и посредничество ОБСЕ.
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